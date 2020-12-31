الامارات | 6 فئات يُسمح لها بالمشاركة باحتفالات ليلة رأس السنة في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فئات يُسمح لها بالمشاركة باحتفالات ليلة رأس السنة في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، عن تخصيص الاحتفال برأس السنة الميلادية في جزيرة المرجان لست فئات، وهي: نزلاء الفنادق، ورواد المطاعم المحيطة بها، وحاملو تذاكر الحفلات، وساكنو قرية الحمرا وجزيرة المرجان، وأعضاء فرق العمل، حفاظاً على الصحة العامة.

وأوضحت، لـ«الإمارات اليوم»، أنه سيتم توجيه حركة المرور لنزلاء الفنادق وحاملي التذاكر القادمين من إمارة رأس الخيمة والإمارات الأخرى إلى موقع الحدث باستخدام شارع الشيخ محمد بن سالم القاسمي، من خلال المرور بنقطة العبور المخصصة لذلك بعد محطة إينوك باستخدام المسرب الأيمن على الطريق، فيما سيتم تحديد دخول حاملي التصاريح في قرية الحمرا وجزيرة المرجان إلى مكان الاحتفال عبر شارع الشهداء.

وأضافت أن أوقات إغلاق الطرقات ستبدأ ظهر اليوم، إذ سيتم إغلاق حركة المرور عبر شارع الشيخ محمد بن سالم القاسمي، وصولاً إلى جزيرة المرجان عند دوار الحمرا بداية من الساعة الثانية ظهراً، كما سيتم إغلاق حركة المرور للمركبات القادمة من إمارة أم القيوين عبر شارع الاتحاد بداية من الساعة الثانية ظهراً، إضافة إلى إغلاق حركة المرور للمتجهين إلى إمارة أم القيوين عبر شارع الشيخ محمد بن سالم القاسمي بداية من الساعة الثانية ظهراً.

وأشارت إلى أنه سيتم توجيه المركبات المتجهة من رأس الخيمة إلى الإمارات الأخرى عبر شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، وسيتم الإعلان عن أي تغير في حركة المرور والمسارات من خلال تعليمات ضباط شرطة رأس الخيمة الموجودين بالمكان.

من جهتها، أشارت إدارة المرور والدوريات في شرطة أم القيوين، إلى أنه ينبغي على كل مستخدمي طريق الاتحاد الراغبين بالذهاب لحضور الاحتفالات التي ستقام في إمارة رأس الخيمة مروراً بإمارة أم القيوين، ظهر اليوم، الالتزام باستخدام الطرق البديلة، ومنها شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، حيث سيتم إغلاق الطريق على شارع الاتحاد من دوار أم الثعوب، وكذلك مخرج 110 على شارع الشيخ محمد بن زايد من الساعة 12 ظهراً، موضحة أنه يجب على الجميع التقيد بالتعليمات حفاظاً على السلامة العامة.

• إغلاق شارع الاتحاد الرابط بين رأس الخيمة وأم القيوين من الساعة الـ 12 ظهراً.

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