الامارات | 1723 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و1607 حالات شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1723 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و1607 حالات شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 150 ألفاً و244 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 1723 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ويبلغ مجموع الحالات المسجلة 206 آلاف و92 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة مصابين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 665 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1607 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 183 ألفاً وسبع حالات.

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