منصور بن محمد يتلقى لقاح «كورونا»

سيف اليزيد - في إطار حملة التطعيم التي أطلقتها هيئة الصحة في دبي لتقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، تلقى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ(كوفيد - 19) «فايزر- بايونتيك» الذي يتم تقديمه على جرعتين، ويتوافر عبر ستة مراكز صحية تابعة لـ«الهيئة» موزعة على أنحاء مختلفة من الإمارة ضمن المرحلة الأولى من حملة التطعيم. وأعرب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن شكره لجهود القائمين على الحملة، مؤكداً بالغ تقديره لإسهامات كل الجهات المعنية بمواجهة الجائحة في دولة الإمارات، وخص بالشكر «وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، و«هيئة الصحة بدبي»، و«مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا»، مثمّناً عطاء الكادر الطبي في دولة الإمارات، وجهود خط الدفاع الأول بكامل مكوناته، ضمن المنظومة المتكاملة التي أثبتت نجاحاً لافتاً في التصدي للجائحة وفق المعايير العالمية، وتمكنت من الحد من انتشار الفيروس ومحاصرته في أضيق نطاق ممكن. وكانت «صحة دبي» قد أعلنت إطلاق حملة التطعيم، وتوفير لقاح «فايزر- بايونتيك» المُعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، والمُسجَّل من قِبَل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، منوهةً بأهمية مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، كونها تشكل الضمانة الأولى في مواجهة فيروس كورونا المستجد.



