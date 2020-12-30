الموارد البشرية لحكومة دبي تعتمد أول يناير إجازة بمناسبة رأس السنة الميلادية

سيف اليزيد - اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يوم الجمعة الموافق الأول من يناير 2021 عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الثالث من يناير 2021.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً ودول العالم كافة داعية الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة وصحة وعافية على الجميع.

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