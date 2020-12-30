أبوظبي تعلن عن الفعاليات وعروض الألعاب النارية احتفالاً بالعام الجديد 2021

سيف اليزيد - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي سلسلة الفعاليات التي ستشهدها أبوظبي ليلة رأس السنة، احتفالاً باستقبال العام الجديد 2021، والتي تشمل عروضاً مبهرة للألعاب النارية في الكورنيش وجزيرة ياس وجزيرة المارية والوثبة، يوم غد الخميس 31 ديسمبر.

والتزاماً بالجهود الرائدة التي تقودها الإمارة في تطبيق الإجراءات الوقائية لمكافحة جائحة كوفيد-19، سيتمكن المواطنون والمقيمون والزوار من الاحتفال باستقبال العام الجديد والاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية الذي سيقام في منطقة الكورنيش، من خلال بث مباشر عبر قناتي أبوظبي والإمارات، ومنصة برق الإمارات على تطبيق إنستغرام. كما سيتسنى لهم متابعة عرض الألعاب النارية الحية في جزيرة ياس مباشرة من مرسى ياس.

كما تستضيف أبوظبي إلى جانب الاحتفالات التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالشراكة مع شركة ميرال، عدداً من الفعاليات والاحتفالات الأخرى في جميع أنحاء الإمارة، من ضمنها عرض مبهر للألعاب النارية، يقدمه مهرجان الشيخ زايد في الوثبة على مدار 35 دقيقة، ويتوقع أن يحطم رقمين قياسين لموسوعة غينيس. كما سيشهد المهرجان عروضاً موسيقية حية تؤديها فرق محلية وعالمية. إضافة إلى ذلك، تستضيف جزيرة المارية احتفالات متميزة احتفاءً برأس السنة، التي تنظمها شركة مبادلة سنوياً.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «لقد كان عام 2020 عاماً استثنائياً بالنسبة للعديد من المؤسسات والجهات التي واجهت مجموعة من التحديات، والأهم من ذلك أنها أعطتنا فرصة للابتكار وتقديم نماذج وحلول إبداعية لمواجهتها. وعلى الرغم من القيود التي فرضتها الجائحة على حركة التنقل، فإنّ مجتمع إمارة أبوظبي والشركاء من أصحاب المصلحة قدموا مثالاً رائعاً على التعاون والالتزام والابتكار، مما ساهم في تجاوزنا لكافة العقبات بنجاح وبشكل استثنائي. ومع اقترابنا من العام الجديد، نحن متفائلون بالمستقبل، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات جنباً إلى جنب مع مجتمعنا وشركائنا.. متمنين أن يكون عاماً جديداً ورائعاً للجميع من حول العالم».

وتستضيف أبوظبي احتفالات رأس السنة الجديدة لتجمع جميع أفراد المجتمع المحلي معاً، مع الالتزام بالحفاظ على سلامتهم ضمن قائمة أولوياتها، والتي تشكل اختتاماً لسلسلة المبادرات التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي على الصعيد المحلي، بهدف دعم وتعزيز قطاع السياحة الداخلية خلال المرحلة الماضية، من ضمنها اكتشف أبوظبي وعروض أبوظبي، والتي أظهرت نتائج إيجابية ملموسة، من خلال تشجيع السياح على قضاء وقتهم في الإمارة. وتتزامن هذه الاحتفالات مع إطلاق الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والإعلان مؤخراً عن إعادة فتح أبوظبي أبوابها رسمياً والترحيب بالسياح الدوليين من جديد.



