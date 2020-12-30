الامارات | "التربية" تتيح اختبار تحسين المستوى في جميع المواد للطلبة كافة

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تتيح اختبار تحسين المستوى في جميع المواد للطلبة كافة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم بأن اختبار تحسين الدرجة لجميع المواد والصفوف والمسارات، متاح للكلبة كافة، حسب رغبة كل طالب، وسيتم احتساب الدرجة الأعلى للطالب، مشيرة إلى ضرورة استخدام المنصات التعليمية المتوفرة على بوابة التعلم الذكي ( LMS ) من قبل الطلبة، وتنفيذ الاختبار التعويضي في جميع مواد المجموعة A لفئات الطلبة (الغائبين عن الامتحان الأساسي ، الذين واجهوا مشكلات تقنية أثناء تطبيق الامتحان الأساسي )

وقالت الوزارة في تعميم أصدرته، أخيراً، ووزعته على المدارس، إن الاختبارات التعويضية سوف تنفذ للصف الثاني عشر في المدرسة اعتباراً من تاريخ 10 يناير المقبل، وفق جدول سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً، مشددة على جميع إدارات المدارس اتخاذ الإجراءات عدة، هي مراجعة درجات الطلبة واعتماد الدرجات غير المعتمدة، ومراجعة درجات امتحانات نهاية الفصل غير المرصودة والتأكد من حالة طالب من حيث حضوره لامتحان نهاية الفصل من عدمه، حيث ستظهر للطالب في تقرير الدرجات علامة (**) في حال عدم اكتمال اعتماد درجات اي مادة او عدم رصدها، وسيطلب منه مراجعة المدرسة للتأكد من أسباب ظهور هذه العلامه.

وذكرت الوزارة أنه سيتم إعادة فتح تقارير الدرجات للطلبة اعتباراً من يوم الأحد الموافق الثالث من يناير المقبل.

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