- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأول من يناير 2021 إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لدوائر حكومة دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي يوم الجمعة الموافق الأول من يناير 2021 عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الثالث من يناير 2021.
وبمناسبة السنة الميلادية الجديدة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، ودول العالم كافة، بهذه المناسبة داعية الله عز وجل أن يكون عام خير وبركة وصحة وعافية على الجميع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الأول من يناير 2021 إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لدوائر حكومة دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.