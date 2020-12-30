شرطة عجمان تمدد تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50 % حتى 15 يناير 2021

سيف اليزيد - أعلن اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، تمديد فترة تخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50 في المائة، وإلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية حتى 15 من يناير 2021.

وأوضح النعيمي أن قرار تمديد فترة التخفيض جاء ضمن جهود شرطة عجمان لإسعاد الجمهور وتخفيف الأعباء عنهم، والتسهيل عليهم لتسوية أوضاعهم وتسديد المخالفات المرورية المتراكمة، مشيراً إلى أن قرار التمديد ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان قبل تاريخ 23/11/2020، باستثناء مخالفة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، ومخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة /شاسي/ من دون ترخيص، ومخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19».

ودعا اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي الجمهور إلى الاستفادة من فترة التخفيض لدفع المخالفات وتسوية أوضاعهم من خلال التطبيق الذكي لوزارة الداخلية وتطبيق شرطة عجمان، والالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، متمنياً السلامة للجميع.





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