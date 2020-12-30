«الطوارئ والأزمات» في أبوظبي تعتمد نظام «التعليم عن بُعد» وقائياً لمدة أسبوعين

سيف اليزيد - اعتمدت اليوم لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام «التعليم عن بُعد» في كافة مدارس الإمارة، بما فيها المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية، لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ في 3 يناير 2021، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة حرصاً على صحة وسلامة المجتمع المدرسي.

وقالت اللجنة، إنه على جميع الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس، القادمين من خارج الدولة عبر أي من مطاراتها أو مداخلها، الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافة ووفقاً للإجراءات المعلن عنها.

وأكدت اللجنة أهمية التزام أولياء الأمور والطلبة والطاقم التدريسي وطاقم العمل في المدارس باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحفاظ على صحتهم وصحة المجتمع.

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