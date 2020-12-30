الامارات | الدراسة عن بعد في مدارس أبوظبي لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن الدراسة عن بعد في مدارس أبوظبي لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، نظام الدراسة "عن بعد" في كافة مدارس الإمارة لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، وفق ما أعلنه مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه على تويتر اليوم الأربعاء.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الفصل الدراسي يبدأ في 3 يناير وأن القراء جاء حرصاً على صحة الطلبة والمدرسين وكافة العاملين

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