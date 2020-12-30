محمد بن راشد: التغير المناخي المعركة الأبرز للبشرية

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة سلمت أمس، تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي، وذلك بتعهدها خفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل 2030.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حساب سموه على موقع «تويتر»:«سلمت الإمارات اليوم «أمس» تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي.. وذلك بتعهدها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل 2030.. التغير المناخي هي المعركة الأبرز للبشرية، خلال العقود القادمة للحفاظ على كوكب الأرض سليماً للأجيال الجديدة».
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