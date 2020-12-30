محمد بن راشد: عندنا من النساء الواحدة بألف رجل

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر «تيك توك»، أن المرأة نصف المجتمع، وعندنا من النساء.. الواحدة بألف رجل.

وبحسب مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، فإن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين الإناث في الدولة تعادل 95.8%، وأن في اثنتين من مؤسسات التعليم العالي الاتحادية «جامعة زايد وجامعة الإمارات»، تشكل المرأة ما بين 80 و90 في المئة من إجمالي عدد الطلبة، كما تشكل النساء ما يقارب ثلثي عدد الطلبة الذين يتابعون دراستهم في جامعات حكومية ونصف عدد من يتابعون دراستهم في مؤسسات ما بعد التعليم الثانوي الخاصة، وتسجل 77 في المئة من النساء الإماراتيات في التعليم العالي بعد التعليم الثانوي، ويشكلن ما يصل إلى 70 في المئة من خريجي الجامعات.

وبين أن المرأة تشكل نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، وأن أكثر من 10.000 من طلبة الكليات التقنية العليا هم من الإناث، كما تشكل المرأة نسبة 56% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بالجامعات الحكومية.

@hhshkmohd المرأة نصف المجتمع .. وعندنا من النساء .. الواحدة بألف رجل♬ original sound - H.H. Sheikh Mohammed

وأضاف المجلس: إن دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمت بتعليم الرجل والمرأة معاً، وفي سنة 1975، كانت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين 54 في المئة بالنسبة للرجال و31 في المئة بالنسبة للنساء، أما اليوم فإن نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الرجال والنساء معاً تقارب 95 في المئة «سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن»، وأن أكثر من 10.000 من طلبة الكليات التقنية العليا هم من الإناث، وفي معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا المتميز في أبوظبي، 60 في المئة من الخريجين الإماراتيين من الإناث.

وبالنسبة إلى سوق العمل، بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن النساء من سن 15 فما فوق تشكل 46.6% من سوق العمل، و66% من العاملين في القطاع الحكومي، منهن 30% تشغلن مناصب قيادية، و15% في وظائف تخصصية وأكاديمية، كما تشغل النساء الإماراتيات أكثر من 40% من إجمالي موظفي قطاع التعليم، ونحو 35% في قطاع الصحة ونحو 20% في القطاع المجتمعي، وتشغل النساء حوالي 75 في المئة من المناصب في قطاعي التعليم والصحة، وتشكل النساء 43% من المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية التي تم تأسيسها منذ تسع سنوات، بينما يضم مجلس سيدات أعمال أبوظبي في عضويته 14.000 سيدة، وتدير 23.000 سيدة أعمال مشاريع تفوق قيمتها 50 مليار درهم إماراتي، وتشغل 15% من المناصب في مجالس الإدارة بغرف التجارة والصناعة في الدولة، كما انضمت 15 سيدة إماراتية لأول وحدة إطفاء نسائية من نوعها على مستوى الدولة، وذلك بإدارة الدفاع المدني في الشارقة في فبراير 2018.