سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) تقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتعازيه في وفاة علي بن سعيد الغفلي.

وقال سموه في تغريدة بموقع «تويتر»: «نتقدم بأحرّ التعازي لأبناء قبيلة الغفلي الكرام بوفاة علي بن سعيد الغفلي، شخصية وطنية مشهود لها بالأصالة والإخلاص والعطاء، راجين المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كانت هذه تفاصيل خبر معزياً في وفاة علي بن سعيد الغفلي.. هزاع بن زايد: الفقيد شخصية وطنية مشهود لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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