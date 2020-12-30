إبداع في تحدي «أجمل شتاء في العالم»

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) لقطات نابضة، تفيض سحراً وجمالاً، اقتنصها المشاركون في #تحدي_أجمل_شتاء_في_العالم، الذي فتح باب المنافسة للمؤثرين وصنّاع المحتوى والمصورين المحترفين والهواة، ومختلف فئات المجتمع، لتكوين محتوى إبداعي عن معالم ووجهات الإمارات ومشاركته على منصتي «إنستغرام» و«تويتر».

ويسهم التحدي في تعزيز الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، ودعم حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي انطلقت مؤخراً ضمن استراتيجية السياحة الداخلية لدولة الإمارات، وتقدم المسابقة جوائز أسبوعية لأفضل المشاركات.

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