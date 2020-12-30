«عونك يا وطن» يزور جزيرة الجبيل

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تفقد وفد من فريق «عونك يا وطن» التطوعي جزيرة الجبيل في أبوظبي، واطلع على الأماكن السياحية والثقافية التي تزخر بها الجزيرة، وذلك دعماً لمبادرة «أجمل شتاء في العالم»، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وبمشاركة مختلف الهيئات السياحية في الدولة وبتنسيق من وزارة الاقتصاد، ودعم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على مختلف الخيارات السياحية المتنوعة التي تحفل بها إمارات الدولة. ترأس وفد «عونك يا وطن» الدكتور محمد بن حم العامري، الذي اطلع مع الوفد المرافق على المعالم السياحية والتثقيفية الموجودة في الجزيرة.. واستهل الوفد الزيارة بالتعرف على «المنبت»، الفعالية التي تجمع الفن والموسيقى، والتحفة الفنية المتحركة المستوحاة من الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات، على ضفاف جزيرة الجبيل.. وتفقد الوفد حديقة المانغروف بالجبيل الوجهة الطبيعية والترفيهية المستقلة والأولى من نوعها في أبوظبي، والتي تعد بمثابة محمية لغابات أشجار القرم في المقام الأول، كما أنها تعد موطناً لعدد كبير من الكائنات البحرية والطيور.. وفقاً للموقع الرسمي لحديقة المانغروف بالجبيل، كما قام الوفد بزيارة الممر الخشبي المتعرج، الذي يتخلل غابات أشجار القرم الكثيفة. وعن الزيارة قال الدكتور محمد بن حم: مبادرة أجمل شتاء في العالم تفتح المجال أمام أبناء المجتمع للتعرف على الأماكن السياحية والثقافية التي تزخر بها الدولة من شواطئ ومنتجعات إلى الطبيعة الصحراوية والجبلية الغنية بالأماكن السياحية التي يجب تسليط الضوء عليها.. وتابع ابن حم: السياحة الداخلية رافد قوي للاقتصاد الوطني، ومن الواجب دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تسليط الضوء على الكنوز الحضارية والسياحية داخل الدولة، واستغلال كل ما توفره إماراتها السبع من عناصر جذب مختلفة في هذا التوقيت من العام، الذي يتسم بطقس مثالي، لخوض تجربة سياحية مميزة ومختلفة في كل منطقة من مناطق الدولة التي تتسم بطبيعة جغرافية متنوعة.. وثمن ابن حم جهود القائمين على هذه المبادرة التي تعزز الصورة الحضارية والسياحية التي وصلت إليها الدولة كواحدة من أبرز المقاصد السياحية الشتوية على مستوى العالم.