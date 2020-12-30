التوصل لأسلوب جديد في علاج سرطان الثدي

سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

حصل فريق من الباحثين من الجامعة الأميركية في الشارقة مؤخراً على براءة اختراع في الولايات المتحدة الأميركية لأنظمة وأساليب علاج مستهدفة لسرطان الثدي، حيث تعمل مجموعة الباحثين المعروفة باسم «مجموعة الموجات فوق الصوتية في أبحاث السرطان» على برنامج للعلاج الكيميائي يستخدم كبسولات دقيقة تستهدف الخلايا السرطانية متجاوزة الخلايا السليمة في الجسم، ما يقلل من الآثار السلبية للعلاج الكيميائي. وكان الفريق قد تقدم بطلب الحصول على براءة الاختراع في عام 2017، والتي صدرت في تاريخ 15 ديسمبر 2020.

يمكن لمثل هذا الابتكار أن يساعد مرضى السرطان على تجنب بعض الآثار الجانبية القاسية، والمنهكة أحيانًا، للعلاجات الحالية، وهو ما تحدث عنه الدكتور غالب الحسيني، أستاذ الهندسة الكيميائية وكرسي أستاذية دانة غاز للهندسة الكيميائية في الجامعة الأميركية في الشارقة ومؤسس مجموعة «الموجات فوق الصوتية لأبحاث السرطان» في الجامعة، قائلاً: «تصف براءة الاختراع برنامج علاج كيميائي يتكون من ناقلات نانوية تستخدم عقار الهرسبتون وتغلف العديد من العوامل المضادة للأورام (المضادة للسرطان). بمجرد أن تصل المركبات النانوية إلى أنسجة سرطان الثدي وترتبط بها، يتم إطلاق الدواء باستخدام الموجات فوق الصوتية، والذي يضمن وصول تركيزات عالية من العلاج إلى الأنسجة المريضة مع تجنب تفاعلها مع الخلايا السليمة في الجسم، وبالتالي تقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي التقليدي».

باستخدام هذه الطريقة، تستهدف الناقلات النانوية بروتين يسمى مستقبل عامل نمو البشرة البشري 2 (HER2)، والذي يعزز نمو الخلايا السرطانية. وبمجرد أن ترتبط الناقلات النانوية بالخلايا الخبيثة، يتم استخدام الموجات فوق الصوتية لإطلاق دواء العلاج الكيميائي في الموقع المستهدف. وأوضح الدكتور الحسيني أن استخدام الموجات فوق الصوتية أمر مثالي، لأنه سهل الاستخدام ومفهوم على نطاق واسع.

كما تعمل مجموعة «توصيل الدواء في الجامعة الأميركية في الشارقة» على أبحاث ذات صلة لمحاربة سرطان الثدي، وقد قام الباحثون في هذه المجموعة بالتقدم أيضاً بطلب الحصول على براءة اختراع في الولايات المتحدة الأميركية لعلاج قائم على استخدام هرمون الاسترون والجسيمات الشحمية لإيصال العلاج الكيميائي في علاج سرطان الثدي.

وقد شكلت هذه الدراسات البحثية فرصة لطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس المتخصصين في الهندسة الكيميائية والطبية الحيوية والكهربائية في الجامعة لاكتساب خبرة بحثية ضمن عملهم في الفرق البحثية.

يقول الدكتور الحسيني: «أود أن أعبر عن تقديري لجهود وابتكارات طلبة الجامعة الذين نعتمد عليهم اعتماداً كبيراً في عملنا، كما يعود الفضل في نجاح هذه البحوث إلى أعضاء مجموعة توصيل الدواء في الجامعة الأميركية في الشارقة، لا سيما أعضاء الهيئة التدريسية والعلماء الزائرين وأصحاب زمالات ما بعد الدكتوراه. ولا بد من الإشارة إلى أن هذا البحث لم يكن ممكناً من دون التمويل السخي الذي تلقيناه من منح أبحاث أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأميركية في الشارقة».