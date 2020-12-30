الامارات | إطلاق «ساعد الذكي» لتخطيط الحوادث البسيطة في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «ساعد الذكي» لتخطيط الحوادث البسيطة في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم شرطة رأس الخيمة إطلاق تطبيق «ساعد الذكي» لتخطيط الحوادث البسيطة، بداية من يوم الجمعة المقبل، بالتعاون مع شركة ساعد للأنظمة المرورية، إذ يتيح التطبيق للمتعاملين تخطيط الحوادث البسيطة من خلال ثلاث خطوات ذكية.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، العميد أحمد سعيد النقبي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه بإمكان المتعاملين الحصول على تقرير الحادث من خلال «تطبيق ساعد»، وإجراء خدمة تخطيط الحوادث البسيطة بسهولة وسرعة خلال ثلاث دقائق، في حال كانت جميع مستندات العميل جاهزة وقت وقوع الحادث.

وأضاف أن التطبيق يتيح للمبلغ: أولاً أن يجري طلب تقرير حادث، في حال تعرضه لحادث بسيط مباشرة من موقع الحادث عبر التطبيق، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات البسيطة لاستكمال بياناته. وثانياً تحديد موقعه عبر خريطة تفاعلية. وثالثاً رفع تفاصيل الحادث والأضرار الناجمة عنه خلال دقائق، لينتهي الإجراء بتأكيد استلام الطلب، وإصدار تقرير الحادث عبر الإشعارات الذكية.

وأشار إلى أنه في حال الإبلاغ عن الحادث البسيط من خلال تطبيق «ساعد الذكي»، يجب على السائق اختيار خدمة الإبلاغ عن حادث، ثم إدخال رقم هاتفه ليحدد النظام موقع الحادث تلقائياً، ويطلب التطبيق من المتعامل تحديد الخيارات التي تتضمن اختيار نوع الحادث، وإدخال صورة كل من ملكية السيارة، ورخصة القيادة، والمركبة، والأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، مع صورة المركبة الأخرى والأضرار.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ساعد للأنظمة المرورية، المهندس إبراهيم رمل، إلى أن إطلاق تطبيق «ساعد الذكي» سيحقق أهداف «ساعد» الاستراتيجية بتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء، والارتقاء بتقديم خدمة تخطيط الحوادث المرورية البسيطة لجمهور السائقين.

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