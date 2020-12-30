الامارات | 2488 لقاءً مرئياً بين نزلاء والمحاكم بـ «عقابية رأس الخيمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 2488 لقاءً مرئياً بين نزلاء والمحاكم بـ «عقابية رأس الخيمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة، خلال الفترة من يونيو وحتى نهاية نوفمبر الماضي، 2488 لقاءً بين النزلاء والجهات المعنية، من خلال خدمة الاتصال المرئي، ضمن 21 غرفة مجهزة بمقر المؤسسة.

وقال مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة، العميد يعقوب يوسف أبوليلة: «الخدمة أسهمت في توفير الاحتياطات الأمنية والوقت وتطوير آلية العمل وتسهيل مقابلة النزلاء مع كلٍّ من النائب العام، ودائرتي الجنح الأولى والثانية، والمحامي العام، وقاضي التنفيذ، والجنايات، وتحقيقات النيابة والأحوال الشخصية، بالإضافة إلى كاتب العدل، دون الحاجة إلى نقل السجناء إلى مقر المحكمة، وبالتالي سرعة البت في حالة الموقوفين على ذمم القضايا، فضلاً عن دورها في تعزيز الإجراءات الوقائية في ظل تفشي جائحة كورونا».

وأكد أن هذه الخدمة تعكس جهود القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في الارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تيسير العمل، بالتعاون مع دائرة النيابة العامة، ودائرة المحاكم.

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