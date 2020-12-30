الامارات | 1506 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1506 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 153 ألفاً و157 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1506 إصابات جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 204 آلاف و369 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 662 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1475 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 181 ألفاً و400 حالة.

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