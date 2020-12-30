الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - متاجر

انتقد متعاملون مع متاجر إلكترونية، تروّج سلعها عبر الإنترنت، إلزام الزبائن بألوان معينة للسلع غير التي حددوها مسبقاً، بحجة نفاد الكمية من اللون المطلوب، وذلك رغم الدفع المسبق لها، واعتبروا ذلك من الممارسات غير الشفافة.

مصروفات

لاحظ متعاملون مع وكالات سيارات أن بعض المندوبين يتعمدون إخفاء مصروفات مقابل بعض الخدمات، إلى حين الانتهاء من المعاملة، ليفاجأ بها المتعاملون، فيضطرون لدفعها وسط حالة من الاستياء.

نفايات

أعرب قراء عن استيائهم من ترك العديد من روّاد المناطق الشاطئية نفاياتهم في مكانها، دون جمعها في أكياس وإلقائها في الحاويات، مشيرين إلى أن هذا السلوك يضر بالبيئة، ويشوّه المنظر، مستغربين استمرار هذا السلوك، على الرغم من حملات التوعية المتكررة.

التزام

دعا قارئ يسكن في الشارقة الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة على المطاعم من ناحية الالتزام بالإجراءات الصحية، وذلك بعدما شاهد عمالاً يعدون المعجنات في أحد المطاعم، من دون استخدام قفازات لليدين أو الالتزام بالكمامات، ما دعاه إلى الاعتراض على هذا السلوك.

تراجع

تراجعت نسبياً ظاهرة إبطاء حركة المركبة لمشاهدة الحوادث المرورية من قبل السائقين الفضوليين، الذين يسببون ازدحاماً وخطورة على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق، وذلك بعد تحرير مخالفات تصل غرامتها إلى 1000 درهم.

عرقلة

اشتكى سائقون من ظاهرة الوقوف العشوائي للمركبات أمام المحال التجارية في الكثير من المناطق، وتسببهم في عرقلة حركة السير أمام الآخرين، مطالبين بتشديد إجراءات الضبط، خصوصاً في الطرق ذات الحارة الواحدة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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