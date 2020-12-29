سيف اليزيد - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في تغريدة على «تويتر»: "سلمت الإمارات اليوم تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي .. وذلك بتعهدها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة الربع قبل 2030 .. التغير المناخي هي المعركة الأبرز للبشرية خلال العقود القادمة للحفاظ على كوكب الأرض سليماً للأجيال الجديدة..".

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد: الإمارات سلمت تعهداتها والتزاماتها الوطنية في اتفاقية باريس للتغير المناخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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