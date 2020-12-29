"الأرصاد": طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر بعض السحب المنخفضة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية الى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:35 والثاني عند 02:55 والجزر الأول عند الساعة 20:04 والجزر الثاني عند الساعة 06:55 .. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند 08:58 والمد الثاني عند الساعة 22:52 والجزر الاول عند الساعة 15:51 والجزر الثاني عند الساعة 04:36.