الامارات | 2488 لقاءً مرئياً بين نزلاء والمحاكم بـ«عقابية رأس الخيمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 2488 لقاءً مرئياً بين نزلاء والمحاكم بـ«عقابية رأس الخيمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة خلال الفترة من يونيو وحتى نهاية نوفمبر الماضي 2488 لقاءً بين النزلاء والجهات المعنية من خلال خدمة الاتصال المرئي ضمن 21 غرفة مجهزة في مقر المؤسسة.

وقال مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة العميد يعقوب يوسف أبوليلة: «ساهمت هذه الخدمة في توفير الاحتياطات الأمنية والوقت والجهد وتطوير آلية العمل وتسهيل عملية مقابلة النزلاء مع كل من النائب العام، ودائرتي الجنح الأولى والثانية، والمحامي العام، وقاضي التنفيذ، والجنايات، وتحقيقات النيابة والأحوال الشخصية، بالإضافة إلى كاتب العدل دون الحاجة إلى نقل السجناء إلى مقر المحكمة وبالتالي سرعة البت في حالة الموقوفين على ذمم القضايا فضلا عن دورها في تعزيز الإجراءات الوقائية في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)».

وأكد أن هذه الخدمة تعكس جهود القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على الارتقاء بمستويات الخدمة المقدمة والاستفادة من التقنيات الحديثة في تيسير العمل بالتعاون مع دائرة النيابة العامه ودائرة المحاكم حيث تتم اللقاءات بين النزلاء والموقوفين من جهة والجهات المذكورة من جهة أخرى في 21 غرفة مجهزة بتقنيات التواصل المرئي، مضيفا أنه يتم أيضا توفير هذه الخدمة للتواصل مع النيابات والمحاكم الاتحادية والمحامين في الإمارات الأخرى في إطار تقديم الخدمة المتميزة التي دائما تسعى شرطة رأس الخيمة لتوفيرها على مختلف الأصعدة.

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