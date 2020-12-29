الامارات | 3 خطوات لتخطيط الحادث البسيط عبر تطبيق "ساعد الذكي"

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خطوات لتخطيط الحادث البسيط عبر تطبيق "ساعد الذكي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتزم شرطة رأس الخيمة، إطلاق تطبيق "ساعد الذكي" لتخطيط الحوادث البسيطة، بداية من الجمعة المقبل، بالتعاون مع شركة ساعد للأنظمة المرورية، إذ يتيح التطبيق للمتعاملين تخطيط الحوادث البسيطة من خلال 3 خطوات ذكية.

أوضح مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، العميد أحمد سعيد النقبي، لـ"الإمارات اليوم" أنه بإمكان المتعاملين الحصول تقرير الحادث من خلال "تطبيق ساعد" وإجراء خدمة تخطيط الحوادث البسيطة بسهولة وسرعة خلال ثلاث دقائق في حال كانت جميع مستندات العميل جاهزة وقت وقوع الحادث.

وأضاف، أن التطبيق يتيح للمُبلغ، أولاً أن يجري طلب تقرير حادث في حال تعرضه لحادث بسيط بشكل مباشر من موقع الحادث عبر التطبيق وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات البسيطة لاستكمال بياناته، وثانياً تحديد موقعه عبر خريطة تفاعلية، وثالثا رفع تفاصيل الحادث والأضرار الناجمة عنه خلال دقائق لينتهي الإجراء بتأكيد استلام الطلب وإصدار تقرير الحادث عبر الإشعارات الذكية.

وأشار إلى أنه في حال الإبلاغ عن الحادث البسيط من خلال تطبيق "ساعد الذكي"، فإنه يجب على السائق اختيار خدمة الإبلاغ عن حادث، ومن ثم إدخال رقم هاتفه ليقوم النظام بتحديد موقع الحادث تلقائيا، ومن ثم يطلب التطبيق من المتعامل تحديد الخيارات والتي تتضمن اختيار نوع الحادث، وإدخال صورة ملكية السيارة وصورة رخصة القيادة من خلال التقاط صورة لهما، وإدخال صورة المركبة والأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، مع إدخال صورة المركبة الأخرى والأضرار.

وأضاف، أنه يجب على المتعامل التأكد من المعلومات التي أدخلها للمتسبب وللمتضرر من الحادث، وتأكد من إضافة كل المركبات المتعلقة بالحادث واختيار "موافق" لإتمام عملية الطلب بنجاح، ولفت إلى أنه يتم منح المتعامل رقم الطلب، مع إمكانية تقديم المتعامل رأيه عن الخدمة المقدمة بالتطبيق عبر إيموجي من ثلاثة خيارات منها (سعيد، محايد، لست سعيدا).

وذكر أن تطبيق "ساعد الذكي" يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، ويعزز أمن الطرق ويحقق أفضل النتائج في دعم مؤشر سرعة زمن الاستجابة، إضافة إلى رفع رضا وسعادة المتعاملين، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز ضبط أمن الطرق، والسلامة المرورية، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ساعدللأنظمة المرورية، المهندس إبراهيم رمل، إلى أن إطلاق تطبيق "ساعد الذكي" سيحقق أهداف ساعد الاستراتيجية في تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء والارتقاء بتقديم خدمة تخطيط الحوادث المرورية البسيطة لجمهور السائقين بشكل متكامل وذكي ويساهم في اختصار رحلة المتعامل وتوفير الوقت والجهد.

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