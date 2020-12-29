الامارات | "التربية" تقرر الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية لأول أسبوعين من الفصل الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية" تقرر الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية لأول أسبوعين من الفصل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف الدراسة في المدارس الحكومية للفصل الدراسي الثاني، اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 03/01/2021 ولجميع الطلبة والهيئات الإدارية والفنية والتدريسية.

وقررت الوزارة، مبدئيا أن تكون الدراسة لجميع الطلبة "عن بعد" في الأسبوعين الأولين، وتبعا للواقع الصحي والمستجدات سيتم اتخاذ اللازم بما يصب في مصلحة الطلبة، وسيكون الدوام وفق الجداول المدرسية والتوزيع الزمني السابق للفصل الدراسي الأول.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لدوام الهيئتين الإدارية والفنية في المدرسة، سوف يكون بنسبة 50% للكادر الإداري والفني بالتبادل وفق خطة توزيع يضعها مدير المدرسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدوام الرسمي في المدرسة.

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