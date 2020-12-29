«شرطة أبوظبي» تُطلق تعديلات على «الزي الشرطي» للعاملين

سيف اليزيد - خلفان النقبي (أبوظبي)

كشفت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن تعديلات جديدة على «الزي الشرطي» للعاملين من مختلف القطاعات الشرطية بالإمارة بعنوان (مبادرة شرطة أبوظبي)، والتي سيبدأ العمل بها اعتباراً من أول يناير 2021.

وأوضح اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، أن التعديلات التي تم إدخالها على الزي الشرطي تضمنت تخصيص ثلاث «بدلات» مختلفة، للمهام الإدارية، الميدانية، والمراسم للاحتفالات والمناسبات.

تم تخصيص «البدلة الإدارية»، لجميع العاملين في القطاعات والوحدات الإدارية، من الضباط وصف الضباط والأفراد، من الجنسين، فيما تم تحديد «البدلة الميدانية»، للوحدات الميدانية.

وتخصيص «بدلة المراسم» للضباط أثناء المراسم والاحتفالات والمناسبات الرسمية، أو وفقاً للتعليمات الصادرة في حينها.

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