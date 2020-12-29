أول يناير إجازة رأس السنة الميلادية للقطاع الخاص

سيف اليزيد - تقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الميلادية.

جاء ذلك في تعميم أصدره معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن العطلات الرسمية للعام 2021.

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