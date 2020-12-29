الامارات | "التوطين" تعلن موعد إجازة "رأس السنة" في القطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن "التوطين" تعلن موعد إجازة "رأس السنة" في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يكون يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الميلادية.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المتضمن العطلات الرسمية للعام 2021

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