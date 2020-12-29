فريق «أميركية الشارقة» إلى نهائيات «تحدي دبي»

سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد) وصل فريق الجامعة الأميركية في الشارقة المؤلف من طلبة وأساتذة كلية الهندسة إلى مرحلة النهائيات في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة عن فئة المؤسسات الأكاديمية، والذي هو عبارة عن مسابقة دولية تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي. ومن المقرر أن يدخل جميع المتأهلين للتصفيات النهائية مرحلة اختبارات مشاريعهم في عام 2021 لتحديد الفائز في التحدي.

ويتكون مشروع الفريق من مركبة أرضية مستقلة ذاتية التحكم يمكن استخدامها لنقل البضائع بين موردي الخدمات والبائعين وعملائهم، فضلاً عن إمكانية استخدامها لأغراض أخرى مثل النقل العام. وتم تجهيز المركبة بأجهزة استقبال النظام العالمي لتحديد المواقع «جي بي أس»، ووحدات قياس عزم القصور الذاتي، وأجهزة استشعار الرؤية، فضلاً عن أجهزة استشعار أخرى وسجلات بيانات مدمجة في السيارة.

ويعد التحدي حافزاً لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتحويل 25% من عمليات التنقل في دبي إلى عمليات ذكية وبدون سائق بحلول عام 2030.

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