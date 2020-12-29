مراسي أبوظبي.. إطلالات حالمة على صفحة الماء

سيف اليزيد - رشا طبيلة (أبوظبي)

تنفرد أبوظبي بمجموعة استثنائية من مراسي اليخوت، تلبي احتياجات المرتادين سواء من أصحاب القوارب على اختلاف أحجامها وأشكالها، أو الزوار الراغبين في الاستمتاع بأجواء العاصمة الساحرة خلال فصل الشتاء، وقضاء أوقات ممتعة وسط المياه الفيروزية، وتعد المراسي متنفساً عصرياً لسكان أبوظبي وزوارها، ووجهات سياحية مميزة تقصدها أعداد متزايدة من الرواد للاستمتاع بما تقدمه من تجارب ترفيهية فاخرة، حيث تتوافر مطاعم ومقاه عالمية ومحلية متنوعة، سواء على مماش سياحية محاذية للواجهة البحرية أو في فنادق فاخرة قريبة من المراسي، إلى جانب الرحلات البحرية على القوارب واليخوت، والرياضات البحرية وفي مقدمتها التجديف بقوارب الكاياك. وللسياحة البحرية في أبوظبي مكانة مميزة، نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط سكان الإمارة بالبحر، والجمال الأخاذ التي تتميز به شواطئ الإمارة الممتدة لمسافات طويلة على ساحل الخليج العربي، وتوافر مرافق ووجهات متعددة المزايا في المراسي، تقدم تجارب الإبحار والاستمتاع بأجواء المنشآت الفاخرة وأفضل خدمات الضيافة والترفيه. والتجارب في مراسي أبوظبي ليست حصراً على فئة الملاك، حيث يمكن للسكان والزوار تأجير اليخوت بأحجام مختلفة وقدرة استيعابية تتراوح بين كبينة و6 كبائن أو أكثر، لأغراض الصيد وإقامة الحفلات والجولات البانورامية، فلا شيء يضاهي رحلة على متن يخت فاخر تسكنه الرفاهية ويعج بالأنشطة الممتعة.. وتزخر العاصمة بمجموعة من المراسي العصرية الراقية، منها ياس مارينا والبطين، وقصر الإمارات، والقرم الشرقي، ومرسى مينا، وتتفوق هذه المراسي على المرافق المماثلة في أكثر دول العالم تقدماً في مجال السياحة البحرية وخدمات اليخوت.

ياس مارينا.. عنوان الفخامة

ياس مارينا، في جزيرة ياس، أحد أكثر المراسي الموجودة في دولة الإمارات فخامة ورقياً، حيث حصل على التصنيف العالمي المرموق «5 مراسٍ ذهبية» من قبل «جلوبال مارينا أكرديدتيشن»، الاعتماد الأكاديمي العالمي للمرافئ، ويشكل المرسى ملاذاً ترفيهياً ينبض بالحياة، حيث يتيح عدداً من المطاعم ومراكز اللياقة البدنية والمرافق الترفيهية المتنوعة.

ويضم ياس مارينا 227 مرسى للقوارب واليخوت، إضافة إلى مرسى جديد جاف يضم 93 ركناً مظللاً للمقطورات التي تحمل القوارب، فضلاً عن تسعة مطاعم وردهات مرخصة تقدم باقة متنوعة من الأطباق الشهية التي تلائم جميع الأذواق والميزانيات. ويتميز كل مرفق على طول الواجهة المائية بإطلالات خلابة تكشف المشهد البديع لحلبة مرسى ياس، ومع غياب الشمس تتحول الوجهات، المناسبة للقاءات العائلة والأصدقاء، إلى ملاذ حيوي لتناول الطعام وقضاء أروع السهرات الترفيهية.

ويقدم المكان خيارات واسعة تناسب جميع الأذواق والأعمار، حيث يقضي الضيوف تجارب مميزة في المرافق الرياضية والمنتجعات الصحية الرائدة، إضافة إلى مراكز الرياضات المائية التي تضم أكاديميات مخصصة للإبحار والتجديف وتقدم خدمات تأجير القوارب، إلى جانب ملاعب الأطفال والنافورة المائية الموسيقية، فضلاً عن العروض الأسبوعية والفعاليات الموسمية التي تجعل من ياس مارينا وجهةً استثنائيةً لا يملّ الزائر من محاولة اكتشافها.

مرسى مينا.. تراث واستدامة

مرسى مينا، الذي يقع في الواجهة البحرية لميناء زايد، مقصد سياحي وترفيهي فريد نظراً لأنه يضم مجموعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر، التي تم تطوير جزء كبير منها باستخدام حاويات شحن «معاد تدويرها»، تعكس الطابع البحري للمكان، وتجعل منه وجهة سياحية استثنائية تستقطب الزوار والسياح، لا سيما سياح السفن البحرية. ويقع مرسى مينا، الذي تم تطويره بالتعاون بين موانئ أبوظبي وشركة داناس لاستشارات الأعمال، بالقرب من محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد، حيث يشكل أول المعالم البارزة التي تستقبل ركاب السفن السياحية، فور وصولهم إلى إمارة أبوظبي. ويجمع تصميم «مرسى مينا» العصري بين التراث والاستدامة، حيث تمت إعادة تدوير وتجهيز عدد من حاويات الشحن لتستخدم كمتاجر ومطاعم ما يعكس الطابع البحري للمكان. إضافة إلى توافر مساحات مفتوحة للجلوس والتنزه، وملاعب، فضلاً عن منطقة مخصصة للأطفال. ويتيح مرسى مينا للزوار فرصة الاطلاع على جدارية فنية ضخمة بطول 1163 متراً في منطقة ميناء زايد، مزينة بتشكيلات متنوعة تشمل فنوناً مستوحاة من التراث الإماراتي إلى جانب عدد من أنواع الفنون التشكيلية العالمية. ويهدف المشروع الذي يضم عدداً من المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية، إلى استقطاب فئات المجتمع كافة للمشاركة في فعاليات وأنشطة ترفيهية متميزة.

مرسى البطين.. مبنى جاف للقوارب

يقع مرسى البطين في واحدة من أقدم المناطق المأهولة في الجزء الغربي من إمارة أبوظبي، مقابل قناة المصفّح، ويستوعب المرسى الغربي أكثر من 300 قارب ويخت، ويضم مجموعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي المتنوعة المطلة على المياه، إلى جانب الفنادق والشقق السكنية، فضلاً عن مساحات شاسعة منسقة توفر أجواء للاستجمام والترفيه. ويتألف المرسى الشرقي من أرصفة تستوعب قوارب يصل طولها إلى 30 متراً، كما يضم مرسى البطين أول مبنى جاف في المنطقة لاستيعاب نحو 138 قارباً يصل طولها إلى 9 أمتار.

قصر الإمارات.. بيت اليخوت الفاخرة

يوفر مرسى قصر الإمارات الفاخر مرافق رسو لليخوت الفاخرة، حيث يضمّ أرصفة يتراوح طولها من 12 متراً إلى 140 متراً، إضافة إلى إمكانية الدخول إلى كورنيش أبوظبي، حيث يستطيع الزائر قضاء الوقت على الشاطئ القريب الذي يتميز برماله البيضاء وتجربة الخدمات الاستثنائية والفاخرة التي يقدّمها فندق قصر الإمارات الذي يُعد معلماً سياحياً مهماً يقصده السياح والزوار من داخل وخارج الدولة. ويشكّل فندق قصر الإمارات بمحيطه الرائع خلفية مثالية للمرسى الذي يحتضن يخوتاً من مختلف الأحجام، والذي صُمّم خصيصاً لخدمة مالكي اليخوت الكبيرة والزوار، كما يتمتع المرسى بمنطقة اقتراب تبلغ سبعة أمتار وأرصفة تستوعب يخوتاً يصل طولها إلى 100 متر.

القرم الشرقي.. 5 نجوم

يضمّ مرسى القرم الشرقي نحو أرصفة تستوعب يخوتاً يصل طولها إلى 24 متراً، ويقع المرسى بجوار فندق ومنتجع مرسى القرم الشرقي الذي تديره «أنانتارا» المصنفة ضمن فئة الخمس نجوم، ويضمّ مطاعم ومقاه متنوعة، ويتّصل بمنطقة بروميناد القرم الشرقي عبر ممر للمشاة، وهي وجهة معاصرة مفعمة بالحيوية تعجّ بالمطاعم ومراكز السوبرماركت والمقاهي والمتاجر، كما يمكن للزوار أن يستمتعوا بتجارب عديدة تنظّمها الشركات التي تتخذ من مرسى القرم الشرقي مقراً لها، ومنها التجديف بالكاياك وركوب الأمواج وجولات الاستكشاف في غابات القرم، كي تمضي العائلات وعشاق المغامرات أمتع الأوقات.

11.35 مليون زائر للعاصمة في 2019

وصل عدد الزوار الدوليين الذين استقبلتهم أبوظبي خلال 2019 إلى 11.35 مليون شخص، منهم 2.83 مليون زائر مبيت، و8.53 مليون من زوار اليوم الواحد، بمعدل نمو يبلغ 10.5 % مقارنة بعام 2018، واستقبلت منشآت أبوظبي الفندقية، البالغة 168 منشأة، العدد الأكبر من الضيوف المحليين والدوليين بواقع 5.1 مليون زائر.. وفقاً لبيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.