148657 المسجلون في «درب أبوظبي»

سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

وصل إجمالي عدد الحسابات المفعلة في تطبيق درب أبوظبي للتعرفة المرورية حتى أمس 148657 حساباً، فيما بقي أربعة أيام على بدء تطبيق التعرفة في الثاني من يناير المقبل.

وحث مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل جميع المتعاملين من أصحاب المركبات المسجلة في الدولة من أفراد ومؤسسات على التسجيل في نظام التعرفة المرورية «درب»، أو تفعيل حساباتهم المسجلة مسبقاً في أقرب وقت ممكن من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لنظام «درب»، وضمان تفعيلها والتحقق من تسجيل كافة المركبات، وتعبئة رصيد المحفظة المالية تجنباً للوقوع في المخالفات، مع الإشارة إلى أن قيمة رسم تسجيل مركبة في نظام «درب» هو 100 درهم للمركبة الواحدة يؤول منها 50 درهماً إلى المستخدم كرصيد في حسابه.

وابتداءً من السبت المقبل، سيتم تفعيل نظام التعرفة المرورية عبر أربع بوابات تقع على الجسور المؤدية إلى مدينة أبوظبي، وهي جسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة بن زايد، وجسر المقطع، وجسر مصفح، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز انسيابية حركة الطرق، ورفع كفاءة قطاع النقل، وتقليل الاستخدام الفردي للمركبات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل البديلة، بما يتماشى مع خطة النقل البري الشاملة لإمارة أبوظبي. وأوضح المركز لـ «الاتحاد» أن البوابات الأربع تحتوي على شاشات عرض إلكترونية ذات تقنية حديثة، تستعرض أوقات تطبيق التعرفة المرورية والمستجدات الخاصة بـ«درب»، وتم استخدام تصميم بسيط وعصري للبوابات يتماشى مع تطور العصر ويواكب التقنيات الحديثة ودورها في قطاع النقل.

وأفاد المركز أنه تم اختيار اللون الأخضر في كتابة «درب» ليرمز إلى انسيابية الحركة المرورية ويدل على أن الطريق خال من الازدحام المروري بما يمكن السائقين من المضي قدما في الطريق بكل سهولة وأريحية، فيما اللون الأزرق يتماشى مع هوية المركز المعتمدة، مشيراً إلى أن مصطلح «درب» مسمى متداول لدى الجميع في اللغة العربية الفصحى والعامية، وهو سهل اللفظ للجميع خاصة لغير الناطقين باللغة العربية، ومعناه الطريق للوصول إلى الوجهة المقصودة.

ودعا مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل مالكي المركبات غير المسجلين في نظام التعرفة المرورية إلى المبادرة بالتسجيل في النظام عبر تطبيق درب أو الموقع الإلكتروني للمركز، لا سيما أنه تفصلنا 4 أيام فقط عن بدء تطبيق الرسوم.

وأوضح المركز أن تطبيق الرسوم سيكون خلال ساعات الذروة في أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس فقط، ولن تطبق أيام الجمعة أو العطل الرسمية، كحد أقصى 16 درهماً لكل مركبة في اليوم. وتطبق رسوم نظام التعرفة المرورية «درب أبوظبي» فقط خلال ساعات الذروة من يوم السبت إلى الخميس من الساعة 7:00 إلى 9:00 صباحاً ومن الساعة 5:00 إلى 7:00 مساء.

ويمنح تطبيق نظام التعرفة المرورية مستخدمي الطرق فرصة لتنظيم أوقاتهم وتخطيط رحلاتهم مسبقاً، واختيار الأوقات الملائمة للتنقل، وتحديد بدائل النقل الملائمة، لما في ذلك من أثر إيجابي في استدامة قطاع النقل، والحفاظ على البنية التحتية والبيئة، مع مواصلة مركز النقل المتكامل العمل على تحسين جودة الطرق، واعتماد أفضل المواصفات والمعايير الخاصة بوسائل النقل المختلفة.