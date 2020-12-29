«توازن» شريك رئيسي لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وقّع معرضا ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021» والدفاع البحري «نافدكس 2021»، اللذان سينعقدان تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الفترة من 21 - 25 فبراير 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، اتفاقية استراتيجية مع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، باعتباره مساهماً فاعلاً في تمكين الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات وتركيزه على التنمية الاقتصادية، لتصبح «توازن» الشريك الرئيسي للمعرضين، وذلك ضمن استراتيجية «آيدكس» الرامية لتعزيز التعاون مع الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية المتخصصة في هذه القطاعات.

وسيجري تنظيم معرضي ومؤتمر «آيدكس 2021» و«نافدكس 2021» من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

وسيشارك في الدورة الخامسة عشرة من المعرضين والمؤتمر طيف واسع من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية، لمناقشة سبل تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم، وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي.

وتعتبر الشراكة ما بين المعرضين و«توازن» نموذجاً للتعاون الاستراتيجي في دعم وتمكين قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، والتي تهدف إلى مواصلة تطوير وتحديث المشاريع والبرامج الصناعية ‏العسكرية والمدنية الوطنية، التي أصبحت جزءاً مهماً ومؤثراً في مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهدفاً استراتيجياً لها.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها: «نحن فخورون بتجديد الشراكة الاستراتيجية مع مجلس التوازن الاقتصادي (توازن)، التي ساهمت عبر العديد من الدورات السابقة، في تعزيز تنافسية معرضي (آيدكس) و(نافدكس) على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تظهر هذه الاتفاقية عمق التعاون بين مختلف المؤسسات الوطنية للنهوض بواقع ومستقبل هذه الفعاليات الحيوية، وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاع صناعة المعارض والمؤتمرات المتخصصة في المنطقة».

وأضاف الظاهري: «لقد حرصت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) على تعزيز مشاركة كافة المؤسسات الوطنية في مختلف الفعاليات التي تقوم بتنظيمها، الأمر الذي ساهم وبشكل فاعل في تعزيز حضورها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وإبرام الشراكات الاستراتيجية مع أبرز الشركات العالمية المتخصصة، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، وصولاً لتعزيز المساهمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لهذه الشركات على الاقتصاد المحلي، إضافة لنقل وتوطين المعرفة في الدولة».

من جانبه، قال مطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي: إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انسجاماً مع توجهات مجلس التوازن الاقتصادي ومساعيه الدائمة لدعم وتمكين قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصه على مواكبة التطورات المتسارعة والمتلاحقة في مجال الصناعات العسكرية.

وأكد أن معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 يمثلان منصة مثالية لعرض أحدث التطورات والتقنيات في قطاع الدفاع، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققه معرض «آيدكس» في الدورات السابقة، لافتاً إلى أن هذا المعرض استطاع أن يعزز مكانته بين أهم المعارض الدولية الدفاعية في العالم، فضلاً عن كونه المنتدى الأمثل لتعزيز العلاقات بين مختلف الأطراف المعنية محلياً ودولياً. وقال الرميثي: إن مجلس التوازن الاقتصادي يتطلع إلى مواصلة وتعزيز الشراكة مع هذين المعرضين بصفته الشريك الرئيسي، ويعتبر نجاحهما من ضمن أولويات المجلس القصوى، معرباً عن أمله أن يحقق المعرضان في هذه الدورة النجاح والتميز، وأن يواصلا التقدم بما يعكس المكانة المميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.