الامارات | محمد بن راشد يوجه بتمديد التأشيرات السياحية لمدة شهر إضافي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يوجه بتمديد التأشيرات السياحية لمدة شهر إضافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتمديد التأشيرات السياحية للسيّاح كافة الذين يزورون الدولة حالياً لمدة شهر إضافي، ومن دون أية رسوم حكومية، وذلك نظراً إلى إغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت وتقييد حركة الدخول والخروج منها.

ويأتي ذلك تسهيلاً على زوّار الدولة من أنحاء العالم كافة، الذين قصدوها مع عائلاتهم لقضاء إجازات نهاية العام بها.

وتم توجيه الجهات الحكومية كافة بتسهيل الإجراءات خلال الفترة المقبلة على زوّار الدولة والسيّاح، ومراعاة كل الظروف التي قد تحدث في دولهم، والتعاون مع الجهات المعنية كافة، لضمان راحة وسلامة جميع زوّار دولة الإمارات.

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