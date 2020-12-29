الامارات | نظام جديد لتقييم العسكريين في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن نظام جديد لتقييم العسكريين في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية قراراً بشأن نظام إدارة الأداء للعسكريين بدبي، ليحل محل النظام الصادر سنة 2010.

وقال رئيس اللجنة، محمد سعد الشريف، إن أحكام النظام تطبق على المنتسبين العسكريين في دوائر الإمارة المحلية، عدا فئات: المرشح، والمتدرب العسكري، والطالب المبتعث، والطالب بنظام الرعاية، لافتاً إلى أنه يربط الأهداف الفرديّة بالأهداف الاستراتيجيّة للدائرة، ويتضمن ضوابط لقياس أداء المنتسب بطريقة موضوعيّة وعادلة، من خلال منهجيّة واضحة لتشجيع وتعزيز الإنجازات، وتطوير وتحديد الاحتياجات وتحسينها بالتطوير والتدريب، فضلاً عن آلية واضحة تربط التميّز الفردي بنظام المكافآت والحوافز التشجيعيّة.

وأضاف أن النظام وضع قواعد لتقييم أداء المنتسب المنقول داخل الدائرة، إذ يتعين على رئيسه المُباشر تقييم أدائه قبل نقله إلى وحدة تنظيمية أخرى إذا كانت المدّة التي أمضاها في العمل تحت إشرافه خلال سنة التقييم لا تقلّ عن ثلاثة أشهر، أما إذا كانت مُدّة خدمة المنتسب خلال سنة التقييم ستة أشهر فأكثر لدى الوحدة التنظيميّة المنقول إليها، فيتولّى الرئيس المُباشر في الوحدة تقييم أداء المنتسب عن السّنة بأكملها، مع وضع نتيجة تقييم أدائه عن الفترة التي قضاها في الوحدة التنظيميّة المنقول منها في الاعتبار، وإذا نقل المنتسب أكثر من مرّة خلال السّنة الواحدة لمُدد لا تقل عن ثلاثة أشهر، فيكون تقييم أدائه المُعتمد هو ناتج مُتوسّط التقييم الذي حصل عليه في كُل مرة، وتحتسب نتيجة تقييم أداء المنتسب ضمن نسب توزيع الوحدة التنظيمية المنقول إليها.

وفي ما يتعلق بقواعد تقييم أداء المنتسب المنقول خارج الدائرة، فقد نصّ النظام على أنه إذا نُقِل إلى خارج الدائرة خلال سنة التقييم، فيتولّى الرئيس المُباشر في الدائرة المنقول منها تقييم أدائه عن الفترة التي قضاها في العمل لدى هذه الدائرة خلال (10) أيام عمل من تاريخ النقل، شريطة أن يكون أمضى ثلاثة أشهر على الأقل من سنة التقييم، وتتولى إدارة الموارد البشرية إرسال نتائج التقييم إلى الدائرة أو الجهة المنقول إليها في موعد أقصاه 10 أيّام عمل، ويتعين على الرئيس المُباشر في الدائرة المنقول إليها المنتسب وضع خطة أداء جديدة له خلال 20 يوم عمل من تاريخ مُباشرته العمل، وتقييم أدائه بناءً على هذه الخطة.

وبالنسبة للمنتسب المُعَار، تتولى الدائرة تقييم أدائه بالتنسيق مع الجهة المُعار إليها خلال فترة الإعارة التي تزيد على ثلاثة أشهر، ويراعى في تحديد خطة الأداء الفردية للمنتسب المعار المهام الوظيفية المكلف بها المعار خلال فترة الإعارة، متى كانت فترة الإعارة تستغرق ستة أشهر فأكثر من سنة التقييم.

وفي ما يتعلق بتقييم أداء المنتسب المكلف بمهام رسمية أو فريق عمل لأداء مهام لا تتعلق بأهداف وحدته التنظيمية، فيتم تقييم أدائه بعد الانتهاء من فترة التكليف التي لا تقل عن ثلاثة أشهر أو في نهاية سنة التقييم أيهما أبعد، وذلك بناء على تقرير من الجهة المشرفة على مهام التكليف.

أما ما يتعلق بتقييم أداء المنتسب خلال فترة الاختبار، فإن التقييم يتم من قبل الرئيس المُباشر وفقاً لخطة أداء تتناسب مع حداثة عهده الوظيفي، على أن يتم توجيهه خلال هذه الفترة إلى نقاط القوة والتطوير المتعلقة بأدائه، وفي حال تثبيته في الوظيفة تدخُل فترة الاختبار لخطة الأداء ضمن دورة التقييم السّنويّة.

وأشار الشريف إلى أنه لا يتم تقييم أداء المُنتسب بشكل فعلي في حال تغيّبه عن العمل لسبب مشروع، لمُدّة تزيد على ستة أشهر خلال سنة التقييم. ويحصُل في هذه الحالة على آخر نتيجة تقييم أداء معتمدة له، على ألا تقل نتيجة التقييم عن درجة «يفي بالتوقعات».

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