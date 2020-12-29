الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظافة

نوّه مرتادون للقرية العالمية بمستوى النظافة، والاهتمام بسلامة الزوّار بشكل عام، وبالحمّامات بشكل خاص، وقالوا إنه رغم العدد الكبير من الزوّار، خصوصاً خلال نهاية الأسبوع، فإن هذه المرافق بقيت نظيفة، ويتم تزويدها باستمرار بالصابون والمناديل الورقية.

ملصق

اقترح متعاملون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلغاء رسوم ملصق تاريخ انتهاء الترخيص على لوحة المركبة، والبالغة قيمته 10 دراهم، وذلك بعد أن أصبح استكمال إجراءات الترخيص عبر القنوات الإلكترونية إلزامياً، وانتفت معه الحاجة إلى الحصول على الملصق.

حفر

اشتكى سكان يرتادون المناطق الصناعية، في الشارقة وعجمان، من وجود حفر كبيرة في شوارع رئيسة، ومطبات تتسبب بتعطل مركباتهم، مطالبين بإجراء صيانة لهذه الشوارع.

نفايات

تكررت شكاوى سكان مبانٍ متعددة الطوابق من قيام البعض بترك النفايات في الممرات، ما يتسبب في نشر الروائح الكريهة بالمبنى، فضلاً عن تشكيل بيئة لتكاثر الحشرات، داعين إلى إلزام الملاك والمكاتب العقارية ذات الشأن بتكثيف رقابتها على هذا النوع من المخالفات.

صيانة

طالب أصحاب محال بعجمان بتسريع وتيرة صيانة الطرق الموجودة أمام محالهم بشارع الشيخ خليفة، وذلك حتى تتم تلبية طلبات الزبائن، إذ تعطلت أعمالهم بسبب أعمال الصيانة في طرق الخدمات أمام محالهم.

خوذة

قال قراء إن نسبة كبيرة من مستخدمي الـ«سكوتر» الكهربائي، وتحديداً في المناطق السكنية بدبي، لا يرتدون خوذة واقية أثناء استخدامه، رغم أنها تندرج تحت شروط ومتطلبات الاستخدام!

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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