الامارات | جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستقبل طلبتها الدوليين

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستقبل طلبتها الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، أول جامعة بحثية للدراسات العليا المتخصصة بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، الدفعة الأولى من طلبتها القادمين من مختلف أنحاء العالم، بعد وصولهم إلى أبوظبي للالتحاق بعامهم الدراسي الأول، الذي يبدأ في يناير 2021.

وتقدّم أكثر من 2000 طالب من نحو 100 دولة بطلبات للالتحاق بالجامعة الجديدة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وبعد اجتياز متطلبات القبول، سيبدأ 80 طالباً من 29 دولة رحلتهم التعليمية في مجالات الذكاء الاصطناعي.

ويشمل العدد 67 طالباً في برامج الماجستير، و13 في برامج الدكتوراه في الرؤية الحاسوبية وتعلم الآلة، فيما تبلغ نسبة الطالبات في الدفعة الأولى 31%، في سابقة نادرة بهذه المجالات التي عادة تجذب اهتمام الطلاب الذكور.

وقالت مدير إدارة شؤون الطلبة في الجامعة، ريم الاورفه لي: «توجه أبوظبي، من خلال الجامعة، دعوة مفتوحة للعالم أجمع للتعاون على إطلاق كامل قدرات الذكاء الاصطناعي، وتتطلع قدماً للبدء بالعمل مع نخبة من رواد المستقبل في هذا المجال».

وحظي طلبة الجامعة الدوليون بفرصة المشاركة في أنشطة تفاعلية عدة عبر الإنترنت، ريثما تكتمل فترة الحجر الصحي الإلزامية التي يخضعون لها في الإمارة.

كما شارك الطلبة في جولة افتراضية لمدينة أبوظبي، وحضروا سلسلة الحوارات (MBZUAI Talks)، التي نظمها عدد من أبرز خبراء الذكاء الاصطناعي في الجامعة.

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