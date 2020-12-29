الامارات | دوام الطلبة في الفصل الدراسي الثاني «عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن دوام الطلبة في الفصل الدراسي الثاني «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة التربية والتعليم بانطلاق الدراسة للفصل الدراسي الثاني في الثالث من يناير المقبل، «عن بُعد»، وفق الجداول المدرسية السابقة للفصل الدراسي الأول، مع الحفاظ على التوزيع الزمني لدوام الطلبة.

وأوضحت في تعميم أصدرته، أخيراً، أن دوام الهيئة الإدارية والفنية في المدرسة، سيكون بنسبة 50% للكادر الإداري والفني بالتبادل وفق خطة توزيع يضعها مدير المدرسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدوام الرسمي في المدرسة.

وقسّم التعميم دوام الهيئة التدريسية إلى نوعين، أحدهما «عن بُعد» بناءً على الجداول والأنصبة التي كانت مطبقة خلال الفصل الدراسي الأول، والثاني في المدرسة لغير حاملي الأنصبة (المشرفون)، ويكون بنسبة 50%.

وشدّد التعميم على الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية في مقار العمل، التي تتمثل في إجراءات التباعد ولبس الكمامات ومنع التجمع.

ولفت إلى منع القادمين من السفر، الذين أظهر الفحص الطبي إصابتهم بـ«كوفيد-19»، من الدوام في مقار عملهم، إذ يتوجب عليهم استكمال الحجر الصحي (10 أيام).

كما طالب بالتشديد على العاملين في المدارس لإجراء فحص «كورونا» قبل مباشرة العمل في المدرسة، بمن في ذلك العاملون الذين خضعوا للحجر الصحي.

وبالنسبة للعاملين الذين مازالوا خارج الدولة، فسيتم احتسابهم منقطعين عن العمل اعتباراً من الثالث من يناير المقبل.

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