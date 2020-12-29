الامارات | «الأمن السيبراني» يُوصي باتخاذ تدابير لحماية الشبكات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يُوصي باتخاذ تدابير لحماية الشبكات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مجلس الأمن السيبراني مواصلة العمل، بالتعاون مع الفرق الأمنية في الدولة، على متابعة البنية التحتية والأنظمة الرقمية، وأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية البنية التحتية الرقمية للدولة، والتصدي للهجمات السيبرانية، التي حدثت في الآونة الأخيرة عالمياً.

ودعا المجلس مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص إلى اتباع إرشادات الفرق الأمنية في الدولة، للتصدي لهذه الهجمات. كما أوصى بإجراء التحديثات اللازمة للأنظمة المتأثرة، واتخاذ تدابير من شأنها حماية الأنظمة والشبكات. وفي حال الاشتباه في وقوع حادثة أمنية، دعا إلى التواصل مع الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي aeCERT، أو الفرق الأمنية المعنية، مؤكداً استعداده لتوفير الدعم لأي جهة متضررة، أو تحتاج إلى المشورة.

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