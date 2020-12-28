الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن راشد يوجه بتمديد التأشيرات السياحية لمدة شهر إضافي من دون أية رسوم حكومية

0 نشر
0 تبليغ

سيف اليزيد - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بتمديد التأشيرات السياحية لكافة السياح الذين يزورن الدولة حالياً لمدة شهر إضافي، ومن دون أية رسوم حكومية، وذلك نظراً لإغلاق بعض الدول مطاراتها بشكل مؤقت وتقييد حركة الدخول والخروج منها.
ويأتي ذلك تسهيلا على زوار الدولة من كافة أنحاء العالم الذين قصدوها مع عائلاتهم لقضاء إجازات نهاية العام بها.
هذا وتم توجيه كافة الجهات الحكومية بتسهيل الإجراءات خلال الفترة القادمة على زوار الدولة والسياح، ومراعاة كافة الظروف التي قد تحدث في دولهم والتعاون مع كافة الجهات المعنية، لضمان راحة وسلامة جميع زوار دولة الإمارات.
 
 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا