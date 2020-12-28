طقس الغد.. صحو إلى غائم جزئياً

سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب المنخفضة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح «الأربعاء» مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصةً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:01 والمد الثاني عند 02:16 والجزر الأول عند الساعة 19:31 والجزر الثاني عند الساعة 06:19.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 08:17 والمد الثاني عند الساعة 22:18 والجزر الأول عند الساعة 15:14 والجزر الثاني عند الساعة 03:56.