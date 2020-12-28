الامارات | الطقس غداً.. صحو إلى غائم جزئيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غداً.. صحو إلى غائم جزئيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر بعض السحب المنخفضة غرباً، ورطبا ليلاً وصباح "الأربعاء" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية خاصةً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا ..ويحدث المد الأول عند الساعة 12:01 والمد الثاني عند 02:16 والجزر الأول عند الساعة 19:31 والجزر الثاني عند الساعة 06:19 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 08:17 والمد الثاني عند الساعة 22:18 والجزر الاول عند الساعة 15:14 والجزرالثاني عند الساعة 03:56. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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