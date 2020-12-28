الامارات | جامعة الإمارات الثالثة عربياً بتصنيف «تايمز»

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات الثالثة عربياً بتصنيف «تايمز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير دولة -الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة زكي أنور نسيبة أن جامعة الإمارات تفخر كونها ثالث أفضل جامعة عربياً، وفق تصنيف التايمز 2021 لأفضل مؤسسات التعليم العالي، إذ تعد هذه القائمة جزءاً من التصنيف العالمي السنوي لمؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي.

وأشار نسيبة إلى أن هذا الإنجاز ثمرة جهود ورؤية شاملة لجامعة الإمارات، ودليل على دعم واهتمام القيادة بالتعليم، باعتباره محوراً مهماً في مسيرة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، لنواكب متطلبات التطور برؤية تعليمية مميزة وشاملة.

وأضاف: أن «حصاد اليوم ما هو إلا نتاج للجهود المتميزة التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والباحثون والموظفون وطلبة الجامعة، لنكون نموذجاً ناجحاً للنمو والتقدم السريع».

وأوضح أن تحقيق جامعة الإمارات هذا الإنجاز يعد علامة بارزة ومؤشراً على تطور البحث العلمي وريادة الأعمال، إذ يضمن لها هذا التصنيف مستقبلاً أن تكون ضمن أفضل الجامعات الدولية المصنفة، باعتبارها أضخم مؤسسة أكاديمية في مسار تطور دولة الإمارات».

ونافست جامعة الإمارات مجموعة كبيرة من الجامعات العريقة بالمنطقة، ويأتي هذا التقييم وفق منهجية ومؤشرات عالمية منها: التعليم، والبحث العلمي، ونشر المعرفة، والنظرة الدولية للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، والدخل.

وتواصل جامعة الإمارات مسيرتها نحو التميز لتكون واحدة من أفضل 200 جامعة في العالم، ضمن تطلعاتها لتصبح وجهة للبرامج الجامعية والدراسات العليا، والبحث العلمي، والتدريب والتعليم المستمر للطلبة من مختلف بلدان العالم.

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