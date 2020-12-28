عمار النعيمي يؤكد على تبني أفضل الممارسات الحكومية

سيف اليزيد - عجمان (وام)

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة القرار الإداري رقم /‏‏20/‏‏ لسنة 2020، بشأن تشكيل مركز الحكومة في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان.

وأكد سموه تبني حكومة عجمان أفضل الممارسات الحكومية لإدارة وتنظيم «مركز الحكومة»، بهدف الإشراف على منهجيات تطوير السياسات العامة وإدارة البرامج والأداء الحكومي، وإعادة صياغة المفاهيم الحكومية والممارسات العلمية المعنية بتطويرالخدمات واستشراف أدوار ووظائف الحكومة المستقبلية.

ونص القرار على أن يتمثل «مركز الحكومة» من 7 جهات حكومية هي: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان ودائرة المالية ودائرة عجمان الرقمية ودائرة الشؤون القانونية ودائرة الموارد البشرية ومركز عجمان للإحصاء والتنافسية وبرنامج عجمان للتميز.

كما نص القرار على أن يضطلع «مركز الحكومة»، وبشكل متضامن بدور تقديم الدعم والمشورة للقيادات في الخطط الاستراتيجية ومستهدفات التنمية والموازنة العامة والأولويات الحكومية والسياسات العامة، وتسريع منظومة اتخاذ القرار والأداء الحكومي وكفاءة وفعالية الجهاز الحكومي واستراتيجية العمل والتوطين لموظفي الحكومة والشؤون القانونية والتنسيق التشريعي والخدمات العامة وتنافسية الإمارة والتعاون والشراكة مع الحكومة الاتحادية والحكومات الشقيقة والاتصال الحكومي الداخلي والخارجي وصورة الإمارة وآليات العمل الداخلي وصناعة القرار الحكومي.

وأوضح الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، أن تشكيل «مركز الحكومة» يؤكد حرص القيادة الرشيدة على كفاءة وإنتاجية الدوائر المحلية وحسن سير العمل فيها وفقاً لأسس ومعايير ومبادئ الحوكمة، وبنهج يتسم بالسرعة والدقة في تنفيذ أهدافها وواجباتها بجودة وفاعلية في كافة ممارسات وسياسات الإدارة العامة.

وأكد أن القرار يأتي تحقيقاً لمستهدفات الخارطة الاستراتيجية لمحور الحكومة المتميزة والمتضمن تطوير رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار وضمان الاستدامة المالية ودعم اتخاذ القرار وتطوير العمليات والخدمات وتعزيز التحول الذكي، بالإضافة إلى ضمان الانسجام والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك على النحو الذي يصب باتجاه التنفيذ الأمثل لرؤية الإمارة وخططها الاستراتيجية.

ويهدف «مركز الحكومة» إلى العمل مع الجهات المحلية في تحديد الأهداف الاستراتيجية المنفذة لرؤية الإمارة وتحديد المؤشرات التي ستقيس التقدم في تحقيق المستهدفات والحفاظ على التوافق بين الأهداف التي تسعى إليها الجهات المحلية المختلفة ومواءمتها مع الأولويات التي يحددها المجلس التنفيذي، وتعزيز منظومة مراقبة الأداء الحكومي بشكل عام والتنسيق في تطوير تقارير متابعة الأداء الكلي والشمولي لضمان حسن سير عملية تقديم الخدمات الحكومية، بالإضافة لتطوير كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي ودراسة نتائج مؤشرات رؤية عجمان واتخاذ القرارات، التي من شأنها تحسين تلك النتائج، وضمان تطوير آليات التنسيق الحكومي في عمليات التخطيط الاستراتيجي، وتخطيط إدارة الموارد وتصميم الخطط التنفيذية وتحديد الأولويات الحكومية.