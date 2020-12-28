حدائق رأس الخيمة وجهة الأسر في الشتاء

سيف اليزيد - مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تمتاز إمارة رأس الخيمة بوجود عدد كبير من الحدائق والمتنزهات العامة التي تشكل متنفساً حيوياً تلجأ إليه الأُسر والأفراد، بحثاً عن الاستجمام والاستمتاع بأوقات العطلات والأعياد.. وتضم الإمارة حديقة صقر وحديقة حيوانات رأس الخيمة وحديقة خزام وحديقة منصة المشاهدة، بالإضافة إلى الحديقة المائية «آيس لاند رأس الخيمة»، التي تعد واحدة من أكثر الحدائق تميزاً وشهرة في الإمارة، وتضم مزالق مائية متنوعة، إضافة إلى أكبر حلبة مائية للرقص تحت الماء في العالم.

وتستقبل حديقة صقر العامة مئات الآلاف من الزوار سنوياً، سواء في المناسبات أو الأوقات العادية، باعتبارها الحديقة الرئيسة بالإمارة، وقد تزايد الإقبال على الحديقة بصورة واضحة خلال السنوات الماضية، خصوصاً مع أعمال التطوير التي شهدتها مؤخراً، والتي تضمنت التوسع في الرقعة الخضراء، وزيادتها لتصل إلى حوالي 96% من المساحة الإجمالية للحديقة، إلى جانب تطوير مرافق الحديقة كي تناسب مختلف شرائح المجتمع ومتطلبات العائلات.

وتتربع حديقة صقر على رأس قائمة الوجهات التي يقصدها الأهالي، لما تضمه من صالات مكيفة تجمع تحت سقفها مختلف ألعاب الأطفال الكهربائية والعادية، كما تضم قاعات وكافتيريات وأماكن ترفيهية، إلى جانب مسجد للرجال وآخر للنساء.

وتنفذ دائرة الأشغال برأس الخيمة وبشكل دوري تحديثات وأعمال صيانة دورية للوجهات السياحية التي يقصدها الأهالي والسياح، وبالأخص خلال الإجازات الشتوية، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية وأعمال التوعية الدورية للعمال، والتأكد من سلامة ونظافة المكان، لكي يستمتع زائرو الحديقة باعتدال الطقس في أجواء صحية آمنة.

وتولي دائرة الأشغال المظهر الجمالي لحديقة صقر جل اهتمامها، حيث تحرص على تنسيق مميز للأشجار ونباتات الزينة والورود، ما يضفي على المكان جمالاً وبهاءً، وتحرص الدائرة على تفعيل دور الحدائق كمرافق ترفيهية مهمة، من خلال تنفيذ مجموعة منوعة من الفعاليات الجذابة والممتعة للكبار والصغار، ناهيك عن توسعة الرقعة الخضراء، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للحديقة أكثر من 380 ألف متر مربع، 96% منها مزروعة بالأشجار والنجيل الطبيعي والزهور، وتضم الحديقة أكثر من 2900 شجرة غاف، وأشجار ياسمين، وأشجار الجهنمية، وعدداً كبيراً من أشجار الديماس والنخيل.

وتشهد حديقة الحيوان الجديدة في رأس الخيمة إقبالاً ملحوظاً من الزائرين من داخل وخارج الإمارة، خاصة وأنها وجهة جديدة تلبي احتياجات الأسر والمجموعات.. وتتصدر الحديقة الوجهات التي تخطط الأسر لزيارتها في الإجازة الشتوية، خاصة أن الحديقة تتميز بوجود أكثر من 50 نوعاً من الحيوانات العالمية منها الأسود البيضاء، والفهد الأسود «ملك الأمازون» والنمر السيبيري «الذهبي»، والزواحف والنمور الذهبية النادرة، والفهود السوداء، والفهود الصيادة، والذئاب الرمادية والذئاب العربية، إلى جانب أنواع من الغزلان النادرة والطيور والكثير من الحيوانات النادرة، ناهيك عن مساحة الحديقة الكبيرة وغناها بالمسطحات الخضراء، ووجود ناد للفروسية للأطفال وحلبة للدراجات ومساحة لركوب الخيل والإبل ومصلى واستراحات للعائلات.

وتشتمل الحديقة المائية «آيس لاند رأس الخيمة»، التي تقع على على بعد ساعة بالسيارة من دبي على أكثر من 30 منزلقاً مثيراً، ومسبح ضخم، ومسبح ذي حجم أولمبي، وشاطئ جميل، بخلاف أحواض سباحة مخصصة للأطفال، وكبائن خاصة تتميز بالفخامة.

وتتضمن ألعاب الحديقة منطقة للقفز على حلبة مطاطية، ومسارات زلقة ذات مطبات ومنعطفات، وشلال اصطناعي ضخم، بخلاف منصة للرؤية على قمة برج للاستمتاع بمناظر بانورامية رائعة للصحراء المحيطة.

وتقصد أعداد كبيرة من أبناء الإمارة حدائق منطقة كورنيش القواسم بالعائلات لقضاء ساعات في اللهو البريء في الهواء الطلق.