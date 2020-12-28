«أميركية الشارقة» تحتفي بخريجي الخريف

سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد) احتفت الجامعة الأميركية في الشارقة بإنجازات خريجي دفعة خريف 2020 في حدث افتراضي خاص، جمع الخريجين وأهاليهم وأصدقاءهم من مختلف أنحاء العالم، والذي تضمن عرض فيديو خاص للخريجين وموقعاً إلكترونياً تم إنشاؤه خصيصاً للمناسبة، للاحتفال بإنهاء 468 خريجاً وخريجةً مرحلتهم الجامعية.

واستذكر الخريجون رحلتهم مع الجامعة، وهنأ البروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، الخريجين على إنجازاتهم، مؤكداً أن تصميمهم وصمودهم أمام التحديات يبعث على الأمل والثقة. وقال: «يُعرف خريجو أميركية الشارقة بقدرتهم على تجاوز التحديات. كان على خريجي فصل خريف 2020 أن يتغلبوا على الصعوبات التي صاحبت ظهور الجائحة والتحول المهم في أساليب التعليم والتعلم. إن المثابرة التي أظهرها الخريجون والتزامهم بإكمال تعليمهم أمر مثير للإعجاب. نحن فخورون بنجاحهم، ونتطلع إلى مساهماتهم في بناء عالم أفضل».

وتخلل الاحتفالية رسائل تهنئة من عمداء الكليات في الجامعة الأميركية في الشارقة، الذين احتفلوا بالإنجازات الأكاديمية واللاصفية للخريجين.

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