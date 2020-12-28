لجنة استشاري الشارقة تقر توصيات للإذاعة والتلفزيون

سيف اليزيد - الشارقة (وام) أقرت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع توصياتها بشأن سياسة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، تمهيداً لعرضها على المجلس الاستشاري لدراستها وإقرارها. وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أمس بمقر المجلس أهمية الحفاظ على الكوادر الفنية والإعلامية واستقطاب المواهب الإعلامية الفذة إلى قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بهدف مواصلة الارتقاء بالرسالة الإعلامية في الشارقة. ترأس الاجتماع الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي رئيس اللجنة بحضور أعضائها، وبحثت أهم الرؤى التي من شأنها أن تعزز من أدوار وجهود هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وتواصلها مع مختلف الجهات لتغطية فعالياتها وبيان أدوارها بجانب مواصلة إنتاجها لمختلف البرامج المحلية التي تعبر عن هوية إمارة الشارقة وما تضم من ثقافة وفنون في جميع المجالات، من خلال شبكة قنوات الهيئة الإذاعة والتلفزيونية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

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