تخفيض أسعار 11 نوعاً من الخدمات الطبية في دبي

سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

قررت هيئة الصحة بدبي تخفيض أسعار (11) نوعاً من الخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة بنسب كبيرة للغاية تجاوزت في كثير منها 50% من الثمن الأصلي للخدمة، كما حددت الهيئة أسعار جديدة لمئات الخدمات التي تقدمها.

ووفقاً للقرار الإداري رقم 142 لسنة 2020 بتعديل القرار الإداري رقم 35 لسنة 2019، باعتماد أثمان بعض الخدمات الصحية لدى هيئة الصحة في دبي، والذي أصدره معالي حميد محمد القطامي المدير العام للهيئة، فإن هذه التخفيضات جاءت بعد موافقة دائرة المالية لحكومة دبي.

ويسهم القرار في تلبية احتياجات الرعاية الصحية وتعزيز توفير الخدمات الطبية للمرضى في مستشفيات ومراكز الهيئة ومرافقها الطبية الأخرى، وأيضاً دعم الاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية، مع الحفاظ على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقاً للمعايير العالمية، بالإضافة إلى توفير أسعار تنافسية للعديد من الخدمات الطبية المقدمة.

وضمت قائمة أنواع الخدمات الطبية التي تم تخفيضها: فحص التهوية أو التروية الرئوية، وهو زوج من اختبارات المسح النووي، وتستخدم هذه الاختبارات المواد المشعة المستنشقة والحقنة «النظائر المشعة» لقياس التنفس «التهوية» والدورة الدموية «التروية» في جميع مناطق الرئتين، ويعد هذا الفحص في الواقع اختباران، وتم خفض سعره من 1.148 إلى 750 درهماً، بنسبة تخفيض قدرها 35%.

وتضمن القرار تخفيض سعر خدمة إعطاء دواء أو مادة معينة في وريد المريض لمدة ساعة من أجل التشخيص أو العلاج أو الوقاية، من 660 إلى 124 درهماً، بتخفيض نسبته 81% من السعر الأصلي، كما تم خفض سعر خدمة التخدير من أجل العلاج بالصدمات الكهربائية من 510 إلى 145 درهماً، بتخفيض بلغت نسبته 71.5%.

كما خفضت الهيئة، سعر خدمة التخدير لتفتيت الحصى، من 1.275 إلى 145 درهماً، بنسبة تخفيض بلغت 88.6% من السعر السابق، وخفض سعر التخدير للتصوير غير الجراحي أو العلاج الإشعاعي من 351 إلى 145 درهماً بنسبة تخفيض بلغت 59%، وتخفيض سعر التخدير من أجل العلاجي التداخلي الشعاعي من 245 إلى 145 درهماً بنسبة بلغت 41%.

وأشار القرار إلى تخفيض سعر خدمة التخدير من أجل العلاج التداخلي الشعاعي «الإجراءات التي تنطوي على الجهاز الوريدي أو اللمفاوي ولا تشمل الوصول إلى الدورة الدموية المركزية، من 404 إلى 145 درهماً بنسبة بلغت 64% من السعر الأصلي، وانخفض سعر التخدير من أجل الولادة المهبلية من 1.227 إلى 145 درهماً بنسبة تخفيض كبيرة بلغت 88% من السعر الأصلي، وانخفض سعر التخدير للولادة القيصرية من 1.403 إلى 145 درهماً بنسبة تخفيض بلغت 90% من السعر القديم. وانطوى القرار على تخفيض سعر خدمة تقويم الأسنان الشامل للمراهقين من 8.470 إلى 7.755 درهماً بنسبة تخفيض بلغت 8.5%، كما انخفض سعر العلاج التقويمي الشامل لأسنان البالغين من 11.250 إلى 7.755 درهم وهو نفس سعر الخدمة للمراهقين، حيث انخفض سعر هذه الخدمة بنسبة 31% من السعر الأصلي.

وشمل قرار المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إضافة بعض الخدمات وأثمانها إلى قائمة الأسعار، وضمت القائمة مئات الخدمات الصحية التي تقدمها الهيئة، إلا أن اللافت فيها هو تثبيت سعر معظم أنواع التخدير بأغراضه المختلفة عند حد 145 درهماً، فيما كانت أعلى الأسعار التي اشتملت عليها القائمة هي العمليات الجراحية للقلب والشرايين، حيث بلغ سعر إصلاح الأوعية الدموية من داخل الشريان الأورطي عن طريق زرع دعامة داخلية من أنبوب الأبهر بما في ذلك الإجراء المسبق واختيار الجهاز 16.622 درهماً. وبلغ أعلى سعر مطلقاً في القائمة، جراحة إصلاح الأوعية الدموية للشريان الأورطي الحشوي والشريان الأورطي البطني تحت الكلى، مثل تمدد الأوعية الدموية، تمدد الأوعية الدموية الكاذب، ورم دموي داخل العصب، وغيرها، بمبلغ 17.057 درهماً.