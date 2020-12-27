الامارات | "إسعاف دبي" تنهي استعدادها لتغطية احتفالات رأس السنة

شكرا لقرائتكم خبر عن "إسعاف دبي" تنهي استعدادها لتغطية احتفالات رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف استعدادها لاحتفالات رأس السنة، حيث وضعت خطة تضمن سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين، مع ضمان أعلى درجات الجودة في تقديم الخدمة، وذلك ضمن جهود اللجنة العليا لتأمين الفعاليات في إمارة دبي.

من جهته أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي، ان المؤسسة في ظل الظروف المترتبة عن جائحة كورونا والإجراءات الوقائية سوف تفعل كافة النقاط الإسعافية المنتشرة في جميع انحاء امارة دبي والبالغ عددها 122وتضم النقاط الإسعافية ووحدات متخصصة كطبيب الطوارئ والمستشفى الميداني والعناية المركزة ووحدة الأمومة والطفولة ووحدة مكافحة الامراض المعدية ووحدة أصحاب الهمم ووحدة النقل الخاص المخصصة لأصحاب السمنة المفرطة وغيرها.

وأشار في تصريحات صحافية على هامش الإعلان عن استعدادات إسعاف دبي لاحتفالات راس السنة الميلادية، الى توفير وحدات التدخل السريع كالدراجات الكهربائية الصديقة للبيئة والمستجيب الأول والسيارات الرياضية بالإضافة الى مشاركة 685 من الكوادر الإسعافية بينهم أطباء وفنيي طب طارئ ومسعفين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة لضمان التعامل السريع مع حالات الطوارئ وتلبية كافة الاحتياجات الإسعافية بوقت قياسي.

ولفت الدراي، إلى أنه بالإضافة إلى النقاط الإسعافية المنتشرة في جميع انحاء دبي عملت المؤسسة على توزيع 78 نقطة إسعافية إضافية بناءً على التوزيع الجغرافي للفعاليات والأنشطة المصاحبة للاحتفالات والأماكن التي سوف تشهد جماهير وفي المناطق الحيوية، والطرق الداخلية والخارجية.

وأوضح ان المؤسسة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية لحماية كوادرها الإسعافية ومتعامليها من خلال عمليات التعقيم المكثف لمركبات الإسعاف قبل وبعد كل بلاغ فضلاً عن توفير كافة المستلزمات الوقائية للأطقم الإسعافية مشيراً الى ان المؤسسة تطبق اعلى معايير الصحة والسلامة بما يحقق غاياتها النبيلة في انقاذ الأرواح.

وطالب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أفراد الجمهور الذي يعانون من امراض كالسكري والضغط وامراض القلب وغيرها ويرغبون في الحضور الى موقع الفعاليات ان يحضروا ادويتهم معهم وان يتجنبوا أماكن التجمعات وان يتقيدوا بالإرشادات والنصائح والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية.

وحث الدراي، على ان لا يترددوا في طلب خدمة الإسعاف ان لزم الامر كما تمنى لهم قضاء أوقات ممتعة في احتفالات راس السنة.

وأكد الدراي، ان الجهات المختصة على مستوى امارة دبي اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لإنجاح عملية الاحتفالات، مشيرا الى انهم يعملون على ان تكون احتفالات ومناسبة سعيدة تكتمل بالمحافظة على صحة المشاركين والحاضرين لتلك الاحتفالات.

وأفاد ان احتفالات راس السنة الميلادية ستكون في 40 مكان ونقطة على مستوى دبي، من أبرزها 4 أماكن، هي برج خليفة وفندقي برج العرب واتلانتس ومنطقة فستيفال سيتي دبي.

وأشار الى ان الاحتفالات ستكون حضوريا ولكن وفق إجراءات احترازية أهمها تطبيق التباعد الجسدي من خلال تحديد الطاقة الاستيعابية لزوار مناطق الاحتفال المختلفة وتحديد أماكن تواجد الأشخاص والمسافات بين الحضور، وذلك بناء على توجيهات اللجنة العليا للإدارة الازمات والكوارث بدبي.

وافاد الدراي، أنه سيكون هناك شاشات عرض للاحتفالات في مناطق العمال، وتحديدا في 3 مناطق، هي: المحيصنة والقوز وجبل علي.

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