استئناف إصدار تصاريح الصيد الترفيهي في الشارقة

سيف اليزيد - لمياء الهرمودي (الشارقة)

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، مؤخراً، عن استئناف إصدار تصاريح الصيد الترفيهي، والتي يتم استخراجها خصيصاً لممارسة هواية الصيد، في الأماكن المخصصة على شواطئ إماره الشارقة، مؤكدة على أنها استأنفت إصدار التصاريح بتاريخ 1 من سبتمبر 2020، بعد إيقافها لها بسبب جائحة كورونا في أبريل 2020.

وجاء لتنظيم الصيد في الأماكن العامة والحد من التصرفات العشوائية لممارسي الهواية، والتي تؤدي لمضايقة المارة أو الإضرار بهم من خلال ترك مخلفات الصيد، خاصة الخطاف الذي قد يؤدي إلى جروح بالغة لمرتادي الشواطئ. هذا، وتنقسم رخصة الصيد الترفيهي إلى عدة أقسام: رخصة صيد ترفيهي أسبوعي وشهري وسنوي، وتبلغ رسوم تصاريح الصيد الترفيهي: 260 درهماً للفرد، و410 درهم للعائلة في السنة، و110 دراهم للفرد، و 160 درهماً للعائلة لشهر، و30 درهماً للفرد و50 درهماً للعائلة المكونة من أب وأم وأربعة أطفال لأسبوع.



وتم تحديد 5 أماكن يسمح بها للصيد الترفيهي في الإمارة، في منطقة الخان وشاطئ الحيرة وشاطئ الممزر، شاطئ الحمرية، شاطئ سهيلي وشاطئ اللؤلؤية وقناة دبا الحصن.