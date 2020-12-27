الامارات | توفير فحص "كورونا السريع" من السيارة لدخول أبوظبي على مدار 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن توفير فحص "كورونا السريع" من السيارة لدخول أبوظبي على مدار 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الرئيس التنفيذي لشركة طموح للرعاية الصحية، عبدالله الراشدي، أن الطاقة الاستيعابية للمحطات الـ 18 التي تم إنشاؤها لفحص الليزر DPI من السيارة على طريق الفاية قبل نقطة غنتوت لدخول إمارة أبوظبي، تصل إلى 8 آلاف مركبة يومياً.

وقال الراشدي لـ "الإمارات اليوم": "المحطات تخدم 36 مركبة في آن واحد حيث تستوعب كل محطة مركبتين ولا تتجاوز مدة الفحص والنتائج للسيارة الواحدة 5 دقائق، لافتاً إلى أن الإجراء الجديد من شأنه تعزيز انسيابية حركة الدخول إلى إمارة أبوظبي.

وأشار الراشدي إلى أن المحطات الـ 18 مقسمة إلى 10 محطات على طريق اتجاه دبي أبوظبي (الدخول) بقدرة 20 مركبة إضافة إلى 8 محطات بقدرة 16 مركبة على الاتجاه المعاكس أبوظبي دبي (الخروج) للراغبين في إجراء الفحص قبل الخروج من الإمارة.

وكشف الراشدي عن قيام "طموح" بتجهيز مركز جديد في منطقة الباهية للفحص من المركبة بتقنية فحص الليزر من المتوقع افتتاحه الأسبوع الجاري للتسهيل على سكان الإمارة الراغبين في إجراء الفحص قبل الخروج من الإمارة وتحقيق مزيد من الانسيابية على طريق أبوظبي دبي، لافتاً إلى أن هناك أيضاً دراسة لافتتاح محطات فحص من السيارة على طريق دبي العين إلا أنه لم يبت فيها إلى الآن.

وأعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مساء أمس، عن استحداث 18 محطة لفحص الليزر DPI من السيارة، على طريق الفاية قبل نقطة غنتوت، والتي تأتي ضمن خطتها لفتح مسارات جديدة عند نقاط الدخول على شارع دبي- أبوظبي، وذلك لتعزيز انسيابية حركة الدخول إلى إمارة أبوظبي.

وتعد المحطات إضافة لمنظومة مراكز الفحص المتوفرة في أبوظبي وإمارات الدولة، والتي تلبي احتياجات الفحص لجميع القادمين، والذين يمكنهم استخدام نتيجة الفحص السلبية للدخول خلال 72 ساعة من استلامها.

ويوفر مركز فحص الفاية الجديد في منطقة سيح شعيب على طريق الفاية بالاتجاهين 18، محطة فحص بتقنية الليزر DPI، ويمكن للمراجعين إجراء الفحص من المركبة طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة.

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